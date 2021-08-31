Общество

Старт проекту «Мудрость и юность» дали в Псковской области

В Псковской области дали старт новому проекту «Мудрость и юность. Пожилые - детям, дети — пожилым». Его реализацию поддержал Фонд президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Союза пенсионеров России.

Фото здесь и далее: региональное отделение Союза пенсионеров России

Цель нового проекта — улучшение качества жизни псковских пенсионеров путем создания условий для сохранения физического, когнитивного и эмоционального здоровья, укрепление межпоколенческого взаимодействия. Участниками проекта станут старшее и младшее поколения.

Пенсионеры смогут посещать просветительские лекции, спортивные занятия, такие как скандинавская ходьба, оздоровительные танцы, гимнастика. Кроме того, будут проходить психологические тренинги, откроются площадки для занятий гончарным делом, начнут работу интеллектуальные, творческие кружки.

Для создания межпоколенческого взаимодействия будут работать клубы по взаимодействию двух поколений.