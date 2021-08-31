Общество

С учениками псковской школы №1 обсудили проблемы экстремизма

Проблемы экстремизма обсудили с учениками вечерней школы №1 псковские полицейские и общественники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

Профилактическая беседа проходила в рамках Всероссийской акции МВД России «Мир детям» в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

С учениками побеседовала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова. Детям рассказали, какие символы и знаки являются запрещенными, чем опасны экстремистские проявления.

Заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев поговорил со школьниками на тему экстремизма в социальных сетях.

Кроме того, спикеры напомнили подросткам об ответственности за размещение на своих страницах материалов, способных возбудить ненависть, либо вражду по отношению к другим людям, а также рекомендовал не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов.