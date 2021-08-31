Общество

Центр спецобразования №2 в Пскове получил современное оборудование

В Центре специального образования №2 в рамках нацпроекта «Образование» провели ремонт и закупили оборудование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

В этом году Центр участвует в мероприятии «Доброшкола», которое направлено на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, благодаря «Доброшколе» в 2021 году обновлена материально-техническая база в самом центре и в двух его филиалах. На эти цели было выделено более 7 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Сейчас кабинеты оборудованы интерактивными досками, профессиональными столами для работы учителей-дефектологов, диагностическими дидактическими материалами, пособиями и многим другим. Помимо этого, появилась новая мебель. В мастерских тоже установили новое оборудование: швейные машинки, ламинаторы и другое. Обновлены 2 мастерские поваров и сенсорная комната.

Старшеклассникам закупили ноутбуки и интерактивные обучающие комплекты в кабинетах.