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В Пскове мастерская «Арьергард» начинает реставрацию редкого бронеавтомобиля

02.09.2021 20:52|ПсковКомментариев: 0

В Пскове реставрационная мастерская «Арьергард» начинает реставрацию бронеавтомобиля БА-6. Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Коновалова

«Поработаем, начинаем реставрацию БА-6», - написал он в своем инстаграм-аккаунте.

БА-6 — советский средний бронеавтомобиль межвоенного периода и времён Великой Отечественной войны. При создании бронеавтомобиля применялось трёхосное (6 × 4) шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА. БА-6 является представителем семейства средних бронеавтомобилей разработки Ижорского завода, пишет «Википедия». По основным характеристикам и конструктивным решениям (конфигурации корпуса и башни, вооружения, силового агрегата и т. п.) БА-6 принципиально не отличался от своего предшественника БА-3.

Всего в 1936-1939 годах был выпущен 431 бронеавтомобиль, уцелели единицы. Они активно применялась частями РККА в ходе военных конфликтов конца 1930-х — начала 1940-х годов. Кроме того, данные бронеавтомобили использовались армиями Второй Испанской Республики и Монголии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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