Общество

Правила приветствия немецких офицеров в годы войны опубликовал псковский архив

«Драконовские мероприятия» обещал в августе 1942 года населению Невеля комендант района Гауптман за отсутствие дисциплины у гражданского населения и пренебрежение по отношению к германским офицерам. Подробнее об этом можно узнать из «Распоряжения коменданта Невельского района начальнику города Невеля о правилах поведения гражданского населения», опубликованного в группе государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Государственный архив Псковской области

«При встречах с германскими офицерами гражданское население, особенно молодежь, ведет себя недопустимо пренебрежительно, если не нахально. Молодые парни не только не отдают приветствия, но даже не считают нужным вынуть рук из кармана. Я напоминаю, что давно уже был издан приказ, что гражданское население должно приветствовать германского офицера. Я прошу повторить объявление о правилах приветствия и убедительно внушить населению, что теперь последуют строгие наказания, если дисциплина населения останется на таком скандальном уровне», - требует комендант.

В этом же документе есть и некоторые детали: «начиная с 5 августа, при недостаточном улучшении общих проявлений приличия, будут приняты строжайшие меры. С этого же дня будут установлены строгие наказания, если население будет нарушать правила уличного движения, как для пешеходов, так и для колесного транспорта. Необходимо точно придерживаться правила движения по правой стороне. До сего дня имеются еще случаи, что крестьяне, нагруженные длинным лесом, проезжают посредине улицы, неправильным сворачиванием в сторону и даже ездой по левой стороне сильнейшим образом тормозят движение. Если в ближайшее время не наступит улучшение, то я не постесняюсь принять драконовские мероприятия против нарушителей сообщения по старорусскому обычаю», - пишет комендант Невельского района.