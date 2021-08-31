Общество

МЧС предупреждает псковичей о сильном ветре

Усиление западного и северо-западного ветра ожидается в Псковской области сегодня, 3 сентября, в период до 10.00. Синоптики прогнозируют порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна,

Машину стоит поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

Стоит избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101"», - напомнили в ведомстве.