Общество

Древние экспонаты и современные коммунальные проблемы показали депутатам в дновском музее

С экспозицией краеведческого музея, возрождённого усилиями энтузиастов и местных жителей, ознакомились в ходе рабочей поездки в Дно спикер регионального парламента Александр Котов и депутат Геннадий Григорьев. Поводом для внеплановой экскурсии стало сообщение о протекающей кровле здания автостанции, где с недавних пор ютится музейно-выставочный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Как рассказала заместитель директора МУ «Дновский РКЦ» Людмила Костромина, краеведческий музей был открыт в 1967 году, но в перестроечное время был расформирован, а экспонаты утрачены. В 2000-е годы дновцы приняли решение воссоздать музей.

«Очень много вещей люди приносят, поисковики приносят, - поделился заместитель директора музейно-выставочного центра Сергей Егоров. - Вот чемодан бойца, освобождавшего Дно – личные вещи, привезенные с фронта. А этот портсигар подарили музею дети фронтовика после его смерти». Некоторые раритетные свидетельства истории обнаруживаются случайно – после приобретения дома новые владельцы нашли на чердаке женскую сумку с документами, датированными 1943 годом. Когда бумаги принесли в музей, выяснилось, что это квитанции о сдаче фашистским оккупантам яиц и зерна – для каждого двора немцы установили план и скрупулёзно отмечали, сколько продуктов ежемесячно приносят местные жители. Как оказалось, таких документов нет даже в областном государственном архиве.

Самый древний экспонат датируется XI веком – это нательный крестик домонгольского периода. А особой гордостью является богослужебная книга XVII века. «Это семейная реликвия, которую бабушка оставила своим наследникам, а они нам в музей принесли, говорят, у нас лучше сохранится», - показал гостям экспонат Сергей Егоров.

Помимо исторических артефактов депутаты осмотрели последствия протечек – в одном из залов стена покрылась грибком. По подсчетам администрации района, ремонт плоской кровли обойдётся более чем в миллион рублей, средств на эти цели в местном бюджете нет. Александр Котов предложил в поиске финансирования использовать все возможные варианты: обозначить проблему перед профильным комитетом администрации региона, использовать возможности грантовой поддержки, привлечь внебюджетные средства и по возможности предусмотреть хотя бы небольшое софинансирование, что даст больше шансов при рассмотрении заявки.

«Со своей стороны готов отстаивать вашу позицию на согласительной комиссии по бюджету, если средства не будут предусмотрены изначально», - добавил спикер.

Подобный алгоритм, как позже рассказал Александру Котову глава Дновского района Михаил Шауркин, оказался эффективен при поиске финансовых средств для обновления системы отопления в музейном центре.

Отапливающий помещения котел вышел из строя ещё в марте, отремонтировать оборудование, которое выглядит под стать некоторым экспонатам, не удалось. Администрация рассматривала вариант с заменой дровяного котла на газовый, но остановилась на электрическом отоплении. По оценке Михаила Шауркина, общие расходы в этом случае будут почти сопоставимы, но выбранный вариант проще в эксплуатации. Источники финансирования, по словам руководителя муниципалитета, уже определены: областной грант в размере 100 тысяч рублей буквально на днях получил на эти цели ТОС «Невский», оставшуюся часть средств можно профинансировать из местного бюджета.