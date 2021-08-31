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Общество

Стажировки по-прежнему остаются эффективным каналом трудоустройства - опрос

03.09.2021 10:04|ПсковКомментариев: 1

Рынок труда изменился: далеко не все сферы деятельности могут похвастаться восстановлением активности. В сфере найма молодых специалистов также наблюдается небольшой регресс по отношению к допандемийному уровню, однако стажировки по-прежнему остаются эффективным каналом трудоустройства, показал опрос сервиса SuperJob.

Главная трудность, с которой сталкиваются молодые специалисты, подыскивая работу, - отсутствие опыта, поделились 75% выпускников вузов. С другими проблемами опрошенные имели дело гораздо реже: о низких зарплатных предложениях рассказали 9%, об отсутствии или малом количестве подходящих вакансий - 8%, на гендерные стереотипы и недобросовестных работодателей пожаловались по 2%.

В общей сложности 9% сообщили о еще менее распространенных сложностях: отсутствии стажировок в компаниях, неудобном графике работы, удаленности от дома и так далее. Не столкнулись ни с какими трудностями 6% респондентов, сообщает SuperJob.

По сравнению с 2020 и 2017 годами, когда SuperJob проводил аналогичные исследования, молодые специалисты стали реже жаловаться на отсутствие подходящих вакансий, но чаще - что найти работу им мешает отсутствие опыта.

Искать работу сразу по окончании вуза непросто, однако с течением времени (а значит, и накоплением опыта) становится легче: выпускники 2021 года оценивают сложность поиска работы на 7,4 балла из 10, тогда как их коллеги, получившие диплом годом раньше, в 2020-м, - на 7,2 балла, а те, кто вышел на рынок труда в 2019-м, - на 7,1 балла. В среднем же россияне оценивают сложность поиска работы на 6,5 балла из 10.

Главной целью стажировки 65% опрошенных считает получение практических навыков работы, и лишь 16% рассматривают ее как способ войти в штат компании. Однако результатом стажировки очень часто становится именно трудоустройство: о том, что им удалось устроиться в принимающую организацию, рассказали 58% бывших стажеров, еще 12% сообщили, что им предлагали работу в стажирующей компании.

Теги: #работа #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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