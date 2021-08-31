Общество

Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора»

Беседу в рамках акции «Вместе против террора» провели псковские росгвардейцы со студентами Политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие приурочено к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября, и прошло в модельной библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб».

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Военнослужащие напомнили студентам о трагических события 2004 года в Беслане и рассказали о задачах, которые выполняли войска национальной гвардии Российской Федерации по борьбе с терроризмом и экстремизмом, о сотрудниках Росгвардии, в разные годы погибших в ходе антитеррористических операций.

Отдельное внимание в ходе встречи уделили правилам поведения в общественных местах и тому, что нужно делать при обнаружении подозрительных предметов.