Общество

Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома

С 1 января за хранение банок с консервацией в подвалах многоквартирных домов россиян будут штрафовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина.

Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых. А собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, отметил юрист Михаил Паюшин.

По его словам, с 1 января этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

«Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения», - заключил специалист.