Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем обогреватель
Доступная медпомощь
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
собираемся в лес
памятка - собираем ребенка в школу
праздники и свадьбы после бала
ТОП-11 детских секций в Пскове
концерт Артура Руденко
Новый язык с ноля
наши в Афганистане
господдержка бизнеса и инвесторов
на выборы - с Народной программой
Нацпроекты стирают границы
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Общество 31.08.2021 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 03.09.2021 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 03.09.2021 11:380 Еще пять человек скончались от COVID-19 в Псковской области 03.09.2021 11:370 Карантин по АЧС отменили в четырех районах Псковской области 03.09.2021 11:240 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 03.09.2021 11:110 На ноябрьские праздники из Великих Лук в Петербург назначат дополнительный поезд
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 30.08.2021 13:519 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 30.08.2021 12:3221 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 28.08.2021 16:105 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове 30.08.2021 23:5113 В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома

03.09.2021 11:24|ПсковКомментариев: 0

С 1 января за хранение банок с консервацией в подвалах многоквартирных домов россиян будут штрафовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина.

Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых. А собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, отметил юрист Михаил Паюшин.

По его словам, с 1 января этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

«Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения», - заключил специалист.

Теги: #штраф #деньги #закон #запрет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 182 человека
03.09.2021, 11:590 Регионы получат более 4 тысяч школьных автобусов 03.09.2021, 11:570 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 03.09.2021, 11:380 Еще пять человек скончались от COVID-19 в Псковской области 03.09.2021, 11:370 Карантин по АЧС отменили в четырех районах Псковской области
03.09.2021, 11:280 «Хайпожоры»: Не плюй в колодец... 03.09.2021, 11:240 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 03.09.2021, 11:110 На ноябрьские праздники из Великих Лук в Петербург назначат дополнительный поезд 03.09.2021, 11:060 Псковские росгвардейцы провели акцию «Вместе против террора»
03.09.2021, 10:581 Стала известна причина закрытия кинотеатров в Великих Луках 03.09.2021, 10:522 У псковичей появилась возможность платить за капремонт без комиссии 03.09.2021, 10:480 Житель Бежаницкого района обокрал кузницу и лишился свободы 03.09.2021, 10:390 В Тямше откроется обновленный Дом культуры
03.09.2021, 10:341 Вера Баданина: Эпизоотическая обстановка в Псковской области стабилизируется 03.09.2021, 10:241 Псковские таможенники задержали на границе автомобиль довоенного производства 03.09.2021, 10:143 Центр добровольчества открыли в Псковском районе 03.09.2021, 10:070 Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Великих Луках
03.09.2021, 10:041 Стажировки по-прежнему остаются эффективным каналом трудоустройства - опрос 03.09.2021, 09:570 Псковские энергетики из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности 03.09.2021, 09:451 Расписание автобуса №8А изменится с 4 сентября в Пскове 03.09.2021, 09:360 «Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини»
03.09.2021, 09:330 Древние экспонаты и современные коммунальные проблемы показали депутатам в дновском музее 03.09.2021, 09:270 Спасатели уточнили район поиска пропавшего в великолукском лесу пенсионера 03.09.2021, 09:230 В Невельском районе сгорели дом, летняя кухня, баня и дровяник 03.09.2021, 09:172 Правила приветствия немецких офицеров в годы войны опубликовал псковский архив
03.09.2021, 09:026 На Дальнем Востоке России постоят новый город 03.09.2021, 08:473 МЧС предупреждает псковичей о сильном ветре 03.09.2021, 08:330 Фура съехала в кювет к частным домам в Порхове 03.09.2021, 08:227 Еще более 1400 псковичей полностью привились от COVID-19
03.09.2021, 08:087 90 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.09.2021, 08:010 Два кинотеатра закрылись в Великих Луках 03.09.2021, 07:423 Названы самые некачественные товары в России 03.09.2021, 07:160 Псковича арестовали за кражи техники из магазинов Тамбова
03.09.2021, 07:000 Жертв теракта в Беслане вспоминают псковичи 02.09.2021, 22:221 Пушкинский театральный фестиваль открылся постановкой Александринки в Псковском кремле 02.09.2021, 22:010 Владельцев смартфонов предупредили об опасности проникновения в их данные 02.09.2021, 21:400 Бывшего вице-канцлера Австрии осудили за коррупцию на 15 месяцев условно
02.09.2021, 21:2513 Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть 02.09.2021, 21:100 Эксперт показал псковичам коллекцию солдатиков в рамках лекции об исторической миниатюре 02.09.2021, 20:520 В Пскове мастерская «Арьергард» начинает реставрацию редкого бронеавтомобиля 02.09.2021, 20:260 Российским туристам напомнили правила въезда в европейские страны
02.09.2021, 20:046 Алексей Учитель негативно оценил киносъемки в космосе с участием Юлии Пересильд 02.09.2021, 19:431 Мы потеряли компетенцию по большим стройкам — Александр Козловский 02.09.2021, 19:2513 Эпитафия протесту 02.09.2021, 19:010 В Невеле будут судить мужчину, до смерти избившего знакомого
02.09.2021, 18:440 Заказные перевозки могут организовать на кладбища «Орлецы» и «Белый Мох» 02.09.2021, 18:380 Центр спецобразования №2 в Пскове получил современное оборудование 02.09.2021, 18:195 В Совфеде заявили об увеличении потока фейков о выборах 02.09.2021, 18:000 Команда УФСИН заняла первое место в первенстве по мини-футболу в Пскове
02.09.2021, 17:562 Курилка-парилка 02.09.2021, 17:440 С учениками псковской школы №1 обсудили проблемы экстремизма 02.09.2021, 17:320 Ассоциацию национальных театров создадут в России 02.09.2021, 17:211 Мост через Шелонь в Дновском районе отремонтируют за 300 млн рублей
02.09.2021, 17:120 Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах нового сезона Псковского драмтеатра 02.09.2021, 17:050 Дмитрий Барабанов будущим выпускникам: Поймайте кураж 11-го класса 02.09.2021, 16:580 Достоевский как мерч и комикс 02.09.2021, 16:490 Псковича будут судить за угрозу применения насилия к сотруднику полиции
02.09.2021, 16:340 Валерий Фокин: Выступление в Псковском кремле - это экзамен для Александринки 02.09.2021, 16:310 Старт проекту «Мудрость и юность» дали в Псковской области 02.09.2021, 16:162 Участники ДТП занимают полосу движения в центре Пскова 02.09.2021, 16:140 Долг по кредиту погасила псковичка после вмешательства приставов
02.09.2021, 16:031 Ремонт Псковского технического лицея планируют завершить к следующему учебному году 02.09.2021, 15:5411 Десять групп в девяти детских садах закрыты из-за COVID-19 в Псковской области 02.09.2021, 15:450 В график вывоза ТКО в Псковском районе добавили еще одну деревню 02.09.2021, 15:370 Пограничное управление проводит в Псковской области набор на контрактную службу
02.09.2021, 15:230 Почти в 5800 офисов Сбера можно зарегистрировать бизнес без визита в налоговую 02.09.2021, 15:198 В чем ум «умного голосования»? 02.09.2021, 15:140 Возобновлен личный прием руководителей налоговой службы в Псковской области 02.09.2021, 14:578 Кабмин реализует решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты
02.09.2021, 14:500 «Сообразим на троих»: о чем свидетельствуют предвыборные рейтинги. ВИДЕО 02.09.2021, 14:130 Изменить требования к тонировке автомобилей призывают либерал-демократы 02.09.2021, 14:094 В театр цензура не вернется - доктор искусствоведения 02.09.2021, 14:060 «Выпускники» гдовского центра помощи аистам отправились на юг
02.09.2021, 13:540 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 3 сентября 02.09.2021, 13:367 В Совфеде предупредили о риске провокаций за две недели до выборов в Госдуму 02.09.2021, 13:183 Псковичи могут привиться от гриппа в торговых центрах 02.09.2021, 13:087 В «Псковпассажиравтотрансе» прокомментировали нехватку водителей и кондукторов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.