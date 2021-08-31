Общество

Михаил Ведерников поблагодарил президента за внимание к проблемам Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил президента РФ Владимира Путина за внимание к проблемам Псковской области.

«Чего только стоит для нас его решение о строительстве трех корпусов новой суперсовременной инфекционной больницы в Псковской области, которые возвели очень оперативно, что нам, кстати, очень помогает в противостоянии с новой коронавирусной инфекции», - пояснил глава региона в опубликованном сегодня, 3 сентября, интервью Daily Storm.

Кроме того, Михаил Ведерников положительно оценил уровень взаимодействия и коммуникации региона с правительством РФ, с различными министерствами и ведомствами.

«Например, министерство строительства и ЖКХ. У нас есть чат - 10 губернаторов написали, что мы считаем важным на что-то обратить внимание, министр отреагировал, и буквально через два дня мы видим постановление правительства, которое дает нам эти возможности. Я считаю, что это очень круто, это значительно повышает эффективность нашей общей работы и дает возможность двигаться в два раза быстрее», - подчеркнул губернатор Псковской области.