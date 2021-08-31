Общество

Уголовное дело возбудили против неплательщика алиментов из Бежаниц

В Псковской области судебные приставы возбудили уголовное дело в отношении должника по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Житель Бежаниц продолжительное время не выплачивал алименты на содержание своего сына. Задолженность мужчины превысила 400 тысяч рублей. Приставы применили обращение взыскания на денежные средства на счетах жителя Бежаниц в кредитных учреждениях, а также ограничили его право на выезд из страны.

Тогда мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. За совершенное правонарушение мировой судья назначил мужчине 50 часов обязательных работ. Данные часы наказания должник отработал, однако алименты после этого выплачивать не начал.

В связи с этим судебные приставы возбудили против него уголовное дело по статье 157 УК РФ. Теперь нарушителю грозят исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.