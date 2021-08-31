Общество

Руководитель Псковского облпотребсоюза удостоен высокой награды

Руководитель совета облпотребсоюза Николай Тесля получил высокую награду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба СОП Псковский облсовпроф

Руководитель совета облпотребсоюза, член совета облсовпрофа награжден нагрудным знаком ФНПР «За содружество».

«Облпотребсоюз – дружественная, корпоративная структура, практически со стопроцентной профсоюзной численностью! У нас много совместных проектов, планов к реализации и все они нацелены на развитие, на поддержку людей труда! Спасибо Николаю Николаевичу за его принципиальную позицию по отношению к профсоюзному движению России, за понимание и поддержку наших основных принципов – Единство! Солидарность! Справедливость!» – сказал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.