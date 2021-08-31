Общество

Псковских первоклассников посвятили в пешеходы

В гуманитарном лицее Пскова первоклассников посвятили в пешеходы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Мероприятие прошло 3 сентября. В игровой форме старшеклассники объяснили ученикам 1Б класса, какие бывают пешеходные переходы, знаки и на какой сигнал светофора можно переходить проезжую часть.

На церемонии присутствовал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Он подарил юным пешеходам яркие светоотражатели, чтобы дети были заметны на городских дорогах в темное время суток и в утренние часы.

В Пскове все первоклассники получили светоотражатели, которые были приобретены по инициативе неравнодушных людей, думающих о безопасности дорожного движения в регионе.