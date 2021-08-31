Общество

Сотрудники СОБР Росгвардии отработали тактику освобождения заложников в Псковской области

Сотрудники СОБР отработали тактические действия по освобождению заложников в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Бойцы СОБРа отработали действия по освобождению заложников и пресечению вооруженного сопротивления преступников. Штурмовая группа поражала мишени, обозначающие вооруженных противников, в здании.

Все задачи, которые ставил руководитель занятий, были выполнены на профессиональном уровне и в полном объеме.