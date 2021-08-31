Общество

«Урок мужества» провели для школьников псковские росгвардейцы

В рамках акции «Вместе против террора», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сотрудники ОМОН и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области встретились с учащимися школы средней школы №24 имени Л. И. Малякова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В этой школе учился сотрудник псковского ОМОН Сергей Васильев, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга. Росгвардейцы рассказали школьникам о боевом пути своего сослуживца.

Сергей Васильев в составе оперативной группы осуществлял разведку на Северном Кавказе в городской местности. Обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, он шел во главе колонны, расчищая минные заграждения. В одном из кварталов их группа попала под обстрел из подствольных гранатометов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развертывание группы, Сергей Васильев получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Российской Федерации от 23 декабря 2000 года прапорщик милиции Сергей Васильев был посмертно награжден Орденом Мужества.

После мероприятия учащиеся и росгвардейцы возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на фасаде учебного заведения.