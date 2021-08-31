Общество

Полигон в Псковской области задействуют для масштабных учений

Южная часть акватории Балтийского моря станет одним из районов проведения российско-белорусского совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021». Основные практические действия войск пройдут, в том числе, и на полигоне в Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Основные практические действия войск пройдут на полигонах "Правдинский", "Хмелевка" (Калининградская область), "Струги Красные" (Псковская область), "Мулино" (Нижегородская область), "Лужский" (Ленинградская область), расположенных на территории Российской Федерации в южной части акватории Балтийского моря, а также на полигонах "Обуз-Лесновский" и "Брестский" (Брестская область) вооруженных сил Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что совместное стратегическое учение «Запад-2021» проводится с 9 по 15 сентября.

По данным Минобороны РФ, 9 сентября состоится церемония открытия учения на полигонах «Мулино» (Нижегородская область) и «Обуз-Лесновский» (Брестская область Белоруссии).

«С 11 по 14 сентября российские и белорусские военные разыграют тактические эпизоды с проведением боевых стрельб из вооружения танков, боевых машин пехоты, артиллерийских систем, ракетных комплексов и стрелкового оружия, экипажи оперативно-тактической и армейской авиации выполнят полеты с применением авиационных средств поражения», - говорится в сообщении.

«Корабли Балтийского флота выйдут в море, где проведут артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, морские пехотинцы произведут высадку морского десанта на необорудованное побережье, военнослужащие ВДВ осуществят десантирование личного состава и техники, боевые расчеты зенитных ракетных подразделений ПВО выполнят ракетные стрельбы», - сообщило Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что в учении примут участие контингенты государств-участников ОДКБ, ШОС и других дружественных стран: Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Шри-Ланки и Пакистана.

Западный военный округ (ЗВО) 2 сентября сообщил, что около 2,5 тысячи российских военных направляют в Белоруссию на учения «Запад-2021».

«В ССУ "Запад-2021" принимает участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей», - говорится в сообщении ЗВО.

«Из них 12800 человек, в том числе, до 2500 российских военнослужащих, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов задействовано в учении на территории Республики Беларусь», - сообщил ЗВО.

В прошлом году Вооруженные силы РФ провели стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» с привлечением в общей сложности около 80 тысяч военнослужащих.

Подготовку войск к учениям «Запад-2021» в Нижегородской области проверил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, сказали в Минобороны РФ 2 сентября.

ЗВО 2 сентября сообщил, что российские военные начали передислокацию войск, которые примут участие в маневрах.

«Около 3,5 тысячи военнослужащих и 600 единиц вооружения, военной и специальной техники общевойсковой армии Западного военного округа совершили комбинированные марши на полигон "Мулино" в Нижегородскую область для участия в совместном стратегическом учении вооруженных сил РФ и Республики Беларусь "Запад-2021», - сообщила пресс-служба ЗВО.

Личный состав и штатная техника общевойсковой армии передислоцирована комбинированным способом из Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской и Московской областей, преодолев свыше 2500 километров по железной дороге и трассам федерального значения, отметили в ЗВО.

В округе заявили, что на полигон «Мулино» перебазированы дислоцированные в Нижегородской области подразделения танковой бригады Первой танковой армии ЗВО.

Учения «Запад-2021» не предусматривают в качестве противника конкретные страны, сказал 20 августа первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

Ильин тогда сказал, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка. По его словам, условное государство «Полярная республика» будет выступать в роли противника. «Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию". Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт», - отметил Ильин.

В российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021» примет участие Балтийский флот России, сообщил в мае этого года командующий флотом Александр Носатов.

1 июня пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.