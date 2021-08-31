Общество

Мастерские обновлены в порховской спецшколе благодаря нацпроекту

Воспитанники Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната приступили к занятиям в 2021 году в обновленных учебных кабинетах и мастерских.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, модернизирование материально-технической базы учреждения проведено в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Мероприятие направлено на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Современным оборудованием оснащены мастерские технологии, поварского дела, декоративно-прикладного творчества и агропромышленного профиля, а также кабинет физики и помещения для проведения коррекционно-развивающих занятий. На эти цели было потрачено более 7 млн рублей.

Инвентарь будет использоваться как на уроках технологии, так и на занятиях кружков. Он поможет педагогам развивать у воспитанников техническую культуру, творческий подход к труду и экономическое мышление. Для организации коррекционно-развивающей работы оборудование позволит в полной мере обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника.