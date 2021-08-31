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Общество

Да вы меня разыгрываете

03.09.2021 16:58|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области 3 сентября окончательно и бесповоротно истек срок обязательной вакцинации 60% сотрудников в организациях, оказывающих услуги населению. Двумя неделями ранее контрольную отметку прошли педагоги, медики и соцработники. Бонус для всех привитых - розыгрыш по 100 тысяч рублей этой осенью. Псковская Лента Новостей выяснила, кто и на каких условиях может претендовать на деньги, жители какого района ходят на уколы охотнее и какая новая массовая кампания по вакцинации стартовала в регионе.

 

Об эксперименте по проведению «стимулирующего мероприятия» федеральное правительство объявило 10 августа. С 1 сентября по 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов. В Псковской области ждать удачи точно будут 153 670 человек. Столько к 3 сентября полностью привились. Деньги распределят именно среди завершивших вакцинацию и получивших сертификат. Подтверждением служит QR-код на «Госуслугах». Его можно считать своеобразным лотерейным билетом. Не нужно нигде отдельно регистрироваться и ничего заполнять. Важно это запомнить, так как, наверняка, активничать начнут мошенники. Привился — уже в игре. Каждый новый привитый в течение ближайших трех месяцев будет пополнять число претендентов.

Каждый приз составит 100 000 рублей.
Розыгрыш проведут дважды.
Выигравших будет 1000 человек.
Участвовать будут только совершеннолетние.
Уведомление о выигрыше придет на «Госуслуги».
Деньги перечислят на карту «Мир».
Указать реквизиты карты можно в течение трех месяцев.
Выигрыш зачислят в течение полугода.

Точные даты проведения розыгрышей еще не объявлены. В Псковской области есть свои обязательные отсечки. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук 28 июня оценил ситуацию по ковиду в регионе как неблагополучную и подписал постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан». В тот же день требования главного санитарного врача легли в губернаторский указ против коронавируса. Второй компонент вакцины до 13 августа должны были получить 60% учителей и воспитателей, продавцов, водителей автобусов и такси, работников социальной сферы и здравоохранения, прачечных, общепитов, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров, сферы ЖКХ и все прочие, кто работает с людьми. Правда, потом сроки немного сдвинули, объясняя это неритмичным поступлением в регион вакцины. Для педагогов, медиков и соцработников день «Икс» наступил 20 августа, остальных оставили еще на две недели, то есть до 3 сентября.

Еще 9 августа губернатор Михаил Ведерников заявил, что в школах и детских садах показатели уже достигнуты. Александр Нестерук в беседе в корреспондентом ПЛН 3 сентября тоже высоко оценил дисциплинированность педагогов:

«В коммерческих организациях срок подошел только сегодня, еще считаем. А по бюджетным мы очень довольны, особенно педагоги порадовали, - сказал Александр Нестерук. - Может быть, розыгрыш кого-то простимулирует, призов большое количество, есть вероятность, что в области какое-то количество людей их получит. После первого розыгрыша, когда будет озвучено, что такой-то получил сто тысяч где-нибудь в Бежаницах или в Локне, люди пойдут на прививку. Любой способ хорош, не только гайки закручивать, но и стимулировать людей».

Для всей области вожделенные 60% вакцинированных - именно это количество называлось необходимым для достижения коллективного иммунитета - пока впереди. План выполнен чуть больше чем на половину.

«Мы еще далеки от победы над ковидом. Темпы вакцинации у нас выше среднероссийских, но от плана у нас привито всего 56%, - сообщил 27 августа Михаил Ведерников. - Нам надо вместе сделать все для того, чтобы побыстрее достичь нужного показателя. Это наша общая и приоритетная задача».

В муниципальных образованиях к ее решению подошли сильно по-разному. В лидерах Псковский район, где привито 90% (не всего населения, а именно плана, то есть 90% от 60%). Также в пятерке передовиков вакцинации - Палкино, Пушкинские Горы, Себеж и Плюсса. Хуже всего дела обстоят в Невеле, Усвятах, Пыталове, Красногородске и Печорах.

«Ваши страхи и упрямство только продлевают масочный режим. Страшно? Так обследуйтесь, будут противопоказания, никто вам слова не скажет. У вас есть другой способ остановить все это?» - такой логичный вопрос звучит в соцсетях, где не прекращаются баталии сторонников вакцинации и антипрививочников.

Медотводы, вопреки мифу, спокойно получают те, кому они положены. Как учительнице русского языка Ирине Михайловой, живущей в одном из районов (не называем по ее просьбе). Она болеет псориазом.

«Рада бы привиться и стать участницей лотереи, но летом было обострение, - рассказывает она. - В районной поликлинике выписали временный отвод, велели прийти на осмотр 10 сентября. Если врач увидит улучшение, обещала поставить в очередь на "Спутник Лайт". Тем более, я болела коронавирусом, эту вакцину рекомендуют тем, кто перенес ковид».

Самые ответственные уже взялись за ревакцинацию. На 2 сентября повторную прививку в Псковской области сделали 672 человека.

«Вакцины достаточно во всех районах. Пользуйтесь возможностью и записывайтесь на прививку. Осенью может быть еще одна волна заболеваемости. Вакцинируйтесь и соблюдайте все меры предосторожности! Не испытывайте судьбу, сделайте прививку», - каждый день подобные призывы звучат в губернаторском «Инстаграме».

Стартовала 1 сентября и другая массовая прививочная кампания - против гриппа. Михаил Ведерников уверен, что в прошлом году благодаря ее успешному прохождению в регионе официально не зарегистрировали ни одного случая заболевания. На последнем оперштабе он напомнил, что коронавирус охотнее цепляется к тем, у кого уже есть респираторные заболевания.

Вышедшая недавно социальная реклама очень удачно сравнивает вакцину с ремнем безопасности в автомобиле. Ехать непристегнутым со словами «знакомый попал в больницу, а был пристегнут», «последствия от пристегивания до конца не исследованы» и «бесплатно ничем хорошим пристегивать не будут» - стратегия, ведущая в сторону реанимации в ковидном стационаре. Тем более, теперь прививают не бесплатно - кому-то еще и доплатят. А выигрыш в такой лотерее - своя собственная, единственная, неповторимая жизнь.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #медицина #здравоохранение #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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