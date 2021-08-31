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Общество

Военные и силовики начнут получать выплаты на следующей неделе

03.09.2021 16:49|ПсковКомментариев: 0

Военнослужащие и пенсионеры силовых структур получат инициированные президентом единовременные выплаты на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе», - сказала Голикова в пятницу на заседании правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин попросил Голикову держать на личном контроле эту работу. «Для получения этих выплат никаких действий совершать не нужно – правительство приняло для этого все необходимые меры. Татьяна Алексеевна, просьба держать эту работу под личным контролем. Тем более, что речь идет о нашем старшем поколении - нужно защитить их от лишних переживаний», - сказал премьер.

Напомним, 22 августа президент РФ Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч. Как заявили в Госдуме, выплаты обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей.

Теги: #деньги #выплаты #военные
Источник: Псковская Лента Новостей
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