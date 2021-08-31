Общество

Юрий Шматов: Если цены будут быстро расти, выплаты пенсионерам можно сделать ежемесячными

Почетный гражданин Псковской области, экс-депутат Псковского областного Собрания Юрий Шматов высказался о президентской единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

«К единовременным выплатам пенсионерам отношусь положительно. Это правильно. Надо помогать пенсионерам, потому что цены-то растут, инфляция увеличивается и, конечно, людям тяжелее становится. Пусть она и небольшая (выплата - ред.), но все-таки это поддержка для людей, а особенно для пенсионеров», - сказал Юрий Шматов в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

По его мнению, выплат заслуживают все категории граждан, в том числе государственные и муниципальные служащие. «У них тоже семьи есть. У них такие же зарплаты. И военным, и работникам правоохранительных органов нужны выплаты. Даже по 10 тысяч», - прокомментировал почетный гражданин региона.

При этом Юрий Шматов привел в качестве примера пословицу: «дорога ложка к обеду». «Эти деньги могут быть не нужны через 10 лет, но сейчас они очень важны некоторым людям. Особенно пенсионерам, учителям, медикам, государственным и муниципальным служащим», - добавил экс-депутат

Периодичность выплат, по его словам, зависит от экономики и от того, как она развивается. «Выплаты можно будет сделать и ежемесячными, если цены будут расти быстрыми темпами, - пояснил пскович. - Все будет зависеть от того, сколько будут стоить товары первой необходимости».