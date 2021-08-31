Общество

В России к 2024 году на всех видах общественного транспорта введут биометрию

Уже к 2024 году во всех видах общественного транспорта в России будет применяться биометрия — лица пассажиров будут сканироваться. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы»,— сказал Виталий Савельев.

Как отмечает «Коммерсант», в августе стало известно, что столичная мэрия расширяет эксперимент по сбору данных горожан, за 329 млн руб. Тогда сообщалось, что Центр организации дорожного движения добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в городском транспорте по лицу.