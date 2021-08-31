Общество

«Акценты» Донецкого: Агитация по разнарядке, будни коронавируса и Пушкин-фест в Псковском Кремле

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Без интриги. До главных выборов года осталось две недели.

Вожделенное плато. В Псковской области заметно снизилась заболеваемость коронавирусом.

Театр в формате «open air». Спектаклем Александринского театра в Псковском кремле открылся 28-й Пушкинский театральный фестиваль.

Вроде бы главная тема прошедшей недели – продолжающаяся избирательная кампания в Госдуму и Псковское областное Собрание. Месячник агитации и пропаганды, определенный законом, в самом разгаре и достиг середины, до «трехдневки» сентябрьского голосования, напомню еще раз, с 17 по 19-ое сентября, осталось ровно две недели. Федеральные телеканалы, равно, как и региональные средства массовой информации общественно-политической ориентации организуют так называемые дебаты, и кандидаты от партий, разумеется, на эти дебаты приходят и что-то такое говорят, но… А вот что это за «но»? Разве мы решаем на этих выборах судьбу страны, как это казалось, к примеру, в 90-ые или еще в начале нулевых? Кому «по гамбургскому» счету это сейчас интересно?

Согласно соцопросам, смотрят агитационные передачи по утрам и вечерам в федеральных эфирах не более 10% граждан. На счет местных эфиров не знаю, такой социологии нет, но наверняка не больше: времена политизации псковского электората, а политизация общества, при чем порой довольно мощная и яркая наблюдалась на рубеже веков, я прекрасно помню, как креативно бились друг с другом за посты и кресла разношерстные кандидаты, так вот, эти былинные времена давно канули в Лету.

Сегодня, за редкими исключениями, нет никакого креатива, и никто особо не бьется, а скорее имитирует агитационную активность, отбывает номер для галочки, для проформы, как бы соблюдая олимпийский принцип: главное, мол, не победа, а участие. Все стандартно, уныло, предсказуемо. Опубликованные рейтинги партий показали, что в Госдуму опять проходит привычная всем четверка: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За Правду», то есть новый созыв Госдумы снова будет четырехпартийным, так чего зря задницу рвать и метать бисер перед населением?

«В кампании участвуем? Участвуем. Свой процент получим? Получим. Места в списках распределены? Давно. Ну так и действуем дальше по разнарядке», - примерно так все выглядит со стороны.

Ни тебе скандалов особых, ни сюрпризов, ни сенсаций каких-то, ни разоблачений. Всё вяло, в меру убого и бездарно, или, повторюсь, стандартно, под копирку. О тех, кого сняли с выборов на прошлой неделе, на этой уже забыли, так устроено современное информационное пространство, живущее постоянным продуцированием новостей.

Как бы ни была значительна новость, она держится в топе СМИ и памяти их потребителей не дольше недели, а дальше массовое сознание требует новых раздражителей. Вот, казалось, вчера все обсуждали, как крупно обделалась Америка в Афганистане, а сегодня эту действительно важную международную тему уже почти проехали, забыли, и ждем дальше, «что случится на моем веку». Десять процентов включают телевизоры и смотрят агитационные ролики, слушают наше «Эхо», а 90% думает о хлебе насущном, о том, где бы сшибить лишнюю копеечку, потому что новостями сыт не будешь.

По закрытым опросам, явка будет на уровне процентов прошлых лет, то есть для власти приемлемая, демонстрирующая нужную легитимность, а что еще надо? Собственно, почти все. На нашем региональном уровне еще сохраняется слабая интрига насчет прохождения в Псковское областное Собрание списка «Яблока», теперь, после снятия Шлосберга, возглавляемого врачом скорой помощи Артуром Гайдуком, вот и вся интрига. Согласитесь, не густо для коронавирусного 2021-го года.

Прогнозов, опять же, дабы не сесть в калошу, делать не будем, ну а если вдруг случится какая-то сенсация, «опрокидывающее голосование», так я сам первым посыплю голову пеплом империй и радостно начну комментировать произошедшие перемены. Однако опыт подсказывает, что «черные лебеди» по разнарядке к нам не прилетают. Так что перетерпим сегодняшнюю непогоду и дождемся «Бабьего лета», которое нам обещали псковские синоптики во главе с Талой Нещадимовой.

В Псковской области эпидемия коронавируса, судя по цифрам, все-таки пошла на убыль. За прошедшие сутки в регионе выявили всего 90 случаев заражения коронавирусом (месяц назад было в среднем 130), как обычно, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Инстаграме, цитирую: «Снижение динамики заболеваемости позволило оптимизировать коечный фонд — сейчас он составляет 530 мест. Загрузка — менее 80%». За весь период ковидной эпидемии в Псковской области выздоровели 40 602 человека, умерли 685 пациентов.

Вывод: мы спустились на плато, а вот что будет дальше: планомерное снижение или неожиданный сезонный подъем заболеваемости, как было в ноябре прошлого года, сейчас никто сказать не может. За полтора года, которые мы живем с коронавирусом, он вел себя настолько непредсказуемо, и так много раз опроверг все прогнозы эпидемиологов, что сегодня уже никто всерьез гадать не берется: уберется когда-нибудь ковид восвояси, или «нам с ним жить» теперь до упора, то бишь до обещанного Иоанном Богословом Апокалипсиса?

Кто сейчас помнит, что весной прошлого года ученые обещали нам конец эпидемии в августе? Я вот помню. На этой неделе окончился еще один август, а ковид до сих пор тут. Сегодня многие не сомневаются, что эта холера имеет искусственное, лабораторное происхождение, о чем в частности, свидетельствует и недавнее расследование, сделанное под эгидой Конгресса США, но почему-то даже эта новость не стала сенсацией.

А потому что – какая теперь разница, откуда он взялся, из пробирки, или из космоса прилетел? Главное, что он существенно и надолго переформатировал всю нашу жизнь. «Всегда быть в маске - судьба моя», - повторяем мы вслед за мистером Иксом, и подчиняемся режиму ограничений, который длится и длится, как бесконечный День Сурка. Скоро вырастут дети, рожденные при ковиде. Во всяком случае, многие из них уже говорят. Уверен, эти малыши уже знают, что такое этот самый ковид.

Главное культурное событие недели, вне всяких сомнений, – открытие 28-го Пушкинского театрального фестиваля, которое состоялось вчера на Вечевой площади Псковского Кремля премьерой специальной, адаптированной под исторические декорации, версии легендарного спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви».

Как рассказал на пресс-конференции режиссер спектакля и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, технически это была очень непростая история: нужно было не только заново вписать спектакль в пространство Вечевой площади, придумать и выстроить новые мизансцены, но и отладить спектакль по свету и звуку. А тут еще с непогодой, прямо скажем, не повезло: то дождь, то ветер.

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Сразу скажу, что я был вчера на премьере, и все у прславленной Александринки получилось: и даже внезапно обрушившийся на актеров ливень показался мне поначалу каким-то неведомым спецэффектом. Неужели так было задумано? Но да, если и было задумано, так только Господом Богом. Спектакль-то про Блаженную Ксению, одну из самых популярных и почитаемых русских святых Нового времени. И всадник на живом коне скакал красиво и правильно, и какой-то винтажный мотоцикл с актерами заезжал эффектно, а когда прожектора одновременно освещали Кром, возникало впечатление небесного знамения. Так театр своими театральными средствами переходил на территорию сакрального, и это было удивительно: будто все мы вправду присутствовали при явлении чуда. Публика это прекрасно почувствовала и долго не отпускала актеров. Добавлю, что съемки спектакля вел телеканал «Культура», то есть мы еще, как я понял, получим шанс увидеть это событие в телевизоре.

Александринский театр впервые за свою более чем двухсот пятидесятилетнюю историю открыл театральный сезон вне своих стен: 266-й войдет в летопись театра, как сезон, открывшийся именно в Пскове. Что, разумеется, не случайно, а обусловлено, напомню, тем счастливым обстоятельством, что с нового года Псковский театр драмы стал филиалом Александинки, а точнее, Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный драматический театр России» (именно так полностью и официально называется теперь старейший государственный театр России).

В свою очередь худрук Псковской драмы Дмитрий Месхиев на той же пресс-конференции признался, что после вхождения в Национальный театр, в Псковском театре, цитирую: «ничего, кроме радости, никто не испытывает. Для нашего театра началась другая и новая жизнь». А постановку «Блаженной Ксении» в Псковском Кремле он назвал «масштабным событием для все страны».

Собственно, все, кому вчера посчастливилось увидеть спектакль оупен эйр, сами в этом убедились. Сегодня состоится второй показ, а Пушкинский театральный фестиваль продолжит свою работу. Нас ждет еще один уличный спектакль от «Невидимого театра» Семена Серзина по произведениям Шпаликова «Я шагаю по Москве» и два репертуарных спектакля Псковского театра в залах: «Постой, паровоз!» и «Смерть Тарелкина». Важное уточнение: это первая часть фестиваля, вторая – в декабре.

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И я завершаю. Буквально несколько слов о юбилее писателя Сергея Довлатова. Сегодня, 3 сентября, Довлатову исполнилось бы 80 лет. Круглый юбилей, но отмечается он в этом году чрезвычайно скромно и тихо. В том числе и у нас на Псковщине. Не сравнить с тем, что происходило в середине прошлого десятилетия. Напомню культурной общественности о том, что при губернаторе Турчаке у нас появилась прекрасная традиция проводить фестиваль искусств «Заповедник», посвященный Довлатову, и три фестиваля очень удачно тогда прошли: кино, театр, литература, художественные выставки, музыка, встречи известных людей со зрителями, сейчас даже не верится, что все это было в Пскове и Пушкинских Горах, у легендарного домика Михал Иваныча. Жаль, что традиция Довлатов-фестов прервалась. Сегодня на память нам осталось только граффити на опоре Ольгинского моста да добрые воспоминания о кинопремьерах и рок-концертах.

Что до самого Довлатова, то у него все хорошо. История продолжается. Довлатов – один из самых популярных и издаваемых русских писателей позднего советского времени. Пока его читают и перечитывают, он живой и актуальный. Многие его фразы, что называется, «пошли в народ» и превратились в мемы, и мы порой используем эти фразы, не задумываясь над тем, кто их придумал и записал. Например из «Заповедника»: «Это псковские дали? - В общем–то, дали, — говорю. - Типично псковские? - Не без этого». Или: Ехать не советую! Тут абсолютно нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув!». Или: «У Бога добавки не просят». Или: «Плохо, когда не зовут. Хорошо, когда зовут. Но еще лучше, когда зовут, а ты не идешь». Или вот еще: «Талант, как эрекция. Его невозможно симулировать».

С Днем рождения, Сергей Донатович! Нам повезло, что мы попались тебе по пути. Уфа, Ленинград, Таллинн, Пушкинские Горы, Нью-Йорк… далее везде и навсегда.

На этом сегодня всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий