Общество

«Михайловское» вошло в число победителей конкурса в рамках проекта «Многодетная Россия»

Проект «Небылицы, былины / Православной старины!..», разработанный в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина

«Михайловское», вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Семейный туризм». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот конкурс проводился в рамках Всероссийского туристического фестиваля — части Всероссийского проекта «Многодетная Россия». Проект «Михайловского» участвовал в конкурсе в номинации «Культурное наследие». Он рассчитан на семьи с детьми-школьниками и включает в себя две тематические экскурсии, пояснили в музее.

Первая из них — «Что за прелесть эти сказки...» для семей с детьми младшего школьного возраста. Она знакомит гостей псковских

пушкинских мест с деревенской жизнью Пушкина в родовом имении. По замыслу авторов экскурсии, дети и взрослые, прогуливаясь по парку, заходя в усадебные флигели, рассматривая предметы крестьянского быта — печи, лавки, ступы, лучину, посуду, одежду крестьян, проч., проч. — при нужном настрое смогут «…почувствовать переплетение быта и чуда». А умело выстроенный, направленный «в сказочное русло» рассказ музейного сотрудника создаст впечатление, что именно здесь «лес и дол видений полны», именно здесь пролегают «неведомые дорожки», на которых, если повезёт, можно увидеть и «следы невиданных зверей».

А. Малыгин. У Лукоморья (первая половина ХХ века). Из фондов «Михайловского».

Вторая экскурсия проекта — «Святогорская земля и древности края. Их отражение в драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» — в качестве целевой аудитории подразумевает семьи с детьми среднего и старшего школьного возраста и знакомит туристов с историческим прошлым псковской земли. Её участники посетят старинные городища, которые входят в состав Пушкинского Заповедника и смогут почувствовать, почему псковская земля — её монастыри, крепости, её «благородные курганы» (Николай Языков) — вдохновила, поэта на создание исторической драмы.

Важно, что обе экскурсии хороши к посещению в любое время года, подчеркнули в Пушкинском Заповеднике.

По итогам конкурса информация о проекте музея-заповедника «Михайловское» и о самом музее будет размещена в уникальном издании — атласе семейного отдыха «Моя Россия», путеводителе для путешествующих по стране многодетных семей, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в оргкомитете туристического фестиваля Всероссийского проекта «Многодетная Россия».