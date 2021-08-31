Общество

Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

Ученые предупредили, что органы людей, которые переболели COVID-19, могут «стареть» на десятилетия. Об этом пишет сообщает The New York Times.

В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, переболевших COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию коронавирусной инфекции.

Отмечается, что у здоровых взрослых людей 30-40 лет потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону этого органа, либо к хроническому заболеванию.

По словам одного из авторов исследования доктора Зияда Аль-Али, у 4757 человек, перенесших заболевание, произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года. «Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — отметил он.

Как отмечает «Лента.ру», неизвестно, почему именно почки сильно страдают из-за коронавирусной инфекции. По мнению ученых, этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме, либо к активизации иммунной системы. Также нарушение функции почек могут вызывать проблемы со свертываемостью крови.