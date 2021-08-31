Общество

Россиянам разъяснили изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года

Правила выплаты пенсий изменятся с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм» и профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

Так, для получения соцвыплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявление на пересчет, так как со следующего года он будет производиться автоматически.

Кроме того, пенсии и выплаты будут начисляться безработным гражданам автоматически за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста. Доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности тоже будут автоматическими, если трудовой стаж человека 30 и более лет.

Профессор добавила, что с 2022 года люди, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате. Она уточнила, что надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше. Факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии, а пенсионерам, потерявшим надбавки из-за переезда, восстановят выплаты.

Также с 2022 года на сайте «Госуслуг» можно получить информацию о состоянии пенсионного счета, предполагаемый размер пенсии и состояние накопительных баллов.

Информацию отправят мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет, сказала Финогенова. Помимо этого, вероятно, примут поправки по пенсиям граждан, живущих в районах Крайнего Севера, заключила она.