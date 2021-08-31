Общество

Жертвами хакеров на рабочем компьютере стали 3% жителей Северо-Запада

Хакерским атакам через пароль на рабочем компьютере подвергались 3% работающих жителей СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

По данным аналитиков, 11% работников из СЗФО сталкивались с попыткой взлома их рабочего пароля, еще у 3% попытки взлома увенчалась успехом хакеров. 71% респондентов заявили о том, что их не взламывали и не пытались взломать.

Фото: pixabay.com.

Кроме того, 86% работников придумывают сложные пароли, чтобы обезопасить себя от попыток взлома. Наибольшая доля таких работников - среди высшего менеджмента, бухгалтерии, финансов и административного персонала. Легкие пароли (до семи символов) используют 14% сотрудников в СЗФО.

У 83% опрошенных на Северо-Западе рабочие пароли никогда не совпадают с паролями от личных аккаунтов. Еще уу 14% бывают пересечения, и лишь 3% всегда используют одинаковые пароли для личных и рабочих целей.

Политика и правила информационной безопасности действуют в 40% организациях СЗФО, у 37% опрошенных работодатель требует менять пароли с определенной периодичностью. Еще 37% респондентов рассказали, что от них требуют придумывать сложный пароль.

Помимо этого, 31% жителей СЗФО работают в компаниях, в которых не принято делиться паролями с коллегами. Некоторые из них считают, что рассказывающих свои пароли коллегам нужно увольнять. Причем чем моложе были опрошенные, тем более уверены они были в такой жесткой мере.

43% сотрудников стараются менять рабочие пароли раз в 3–6 месяцев, каждый пятый (23%) – раз в месяц, 14% – раз в год. При этом еще 20% работников никогда этого не меняют пароли.

Отметим, что 69% трудоустроенных СЗФО запоминают и держат в голове свои пароли. 31% опрошенных записывают пароли в блокноте, 9% - хранят в браузере, 17% пользуются специальными менеджерами хранения, а еще 9% записывают в заметки в мобильном телефоне.

Самый опасный метод – запись пароля на стикере – используют 3% респондентов. Некоторые предпочитают лайфхаки хранения паролей собственной разработки: имеют алгоритм формирования паролей, который знают только они, придумывают наводящие вопросы, помогающие вспомнить пароль, а также «шифруют в текстах».