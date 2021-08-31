Общество

Председатели советов многоквартирных домов обсудили состояние дворов Пскова

Участники встречи председателей советов многоквартирных домов (МКД) обсудили состояние дворовых территорий Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Заседание Центра председателей советов МКД Пскова. В нем приняли участие и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин, глава города Елена Полонская, депутат Государственной думы Александр Козловский, депутаты Псковской городской Думы и старшие по многоквартирным домам.

На совещании поднимались вопросы, касающиеся различных сфер деятельности города. В том числе, участники совещания обсудили программу «Формирование комфортной городской среды», обустройство детских площадок и состояние дворовых территорий. Председатели советов МКД обсудили вопросы взаимодействия жильцов с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, а также вопросы сферы здравоохранения и состояния спортивных стадионов Пскова.

Елена Полонская подчеркнула, что все озвученные вопросы и предложения представители власти возьмут на проработку. Большинство из них требуют участия профильных структур, которые в ближайшее подключатся к решению выявленных проблем.

«В Центре председателей советов МКД созданы все условия, которые позволяют гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ», - подчеркнула глава муниципалитета.

По итогам встречи старшие по домам получили благодарственные письма за активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие инфраструктуры и благоустройства дворовых территорий.

Напомним, заседания Центра председателей советов МКД Пскова проходят регулярно в первый вторник месяца. На встречах обсуждаются острые вопросы сферы: капитальный ремонт, установка общедомовых приборов учета, взаимодействие управляющих организаций и собственников жилья. В собраниях также участвуют представители управляющих компаний, различных ведомств, ресурсоснабжающих предприятий и чиновники.