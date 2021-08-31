Общество

Более 30 жителей региона приняли участие в конкурсе «Псков. Любовь»

В Псковской области завершился прием заявок на участие в региональном конкурсе историй, песен и видеороликов «Псков. Любовь». Более 30 человек признались в своих чувствах городам Псковщины, дорогим местам и жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лучшие работы определят в трех номинациях: «Текст» — истории любви, «Видео» — признания в любви или «Песня» — песни о любви к Пскову.

Конкурс проводится публично с использованием социальных сетей. Официальный хештег конкурса - #ПсковЛюбовь. Проголосовать за понравившегося участника можно здесь.

Итоги конкурса подведут через неделю.

Победители получат не только народное признание и возможность популяризировать свое творчество в регионе, но и ценные призы, которые поспособствуют в дальнейшем развитию их таланта.

Напомним, конкурс «Псков. Любовь» проводится в регионе впервые. Его старт объявили на открытии второго Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в Пскове в июле 2021 года. Конкурс призван объединить всех, кто любит псковскую землю и готов выразить эту любовь в своем творчестве.

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Учредителями конкурса являются комитет по культуре Псковской области и управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области. Организатор — региональная Театрально-концертная дирекция.