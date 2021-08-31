Общество

Правительство выделило более 20 миллиардов на выплаты военным пенсионерам

Правительство РФ одобрило выделение средств для единовременных выплат в 10 000 рублей гражданам, которым назначены пенсии как проходившим военную службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На выплаты из резервного фонда будут направлены 21 142 745 тысяч рублей. Деньги пойдут как на выплаты, так и на оплату их доставки.

Кроме того, кабмин одобрил выделение Министерству финансов средств для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда на обеспечение в текущем году расходов, связанных с единовременными выплатами.