Общество

Порховская школа-интернат получила новое оборудование по нацпроекту

Воспитанники Порховской специальной школы-интерната приступили к занятиям на новом оборудовании в учебных кабинетах и мастерских. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

В рамках поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья, национального проекта «Образование» провели обновление материально-технической базы учреждения.

Современным оборудованием оснащены швейная мастерская, мастерская повара, мастерская декоративно-прикладного творчества, мастерская агропромышленного профиля, кабинет физики и кабинеты коррекционно-развивающих занятий.

Поступившее оборудование для мастерских будет использоваться⁣ как на уроках технологии, так и во внеурочной деятельности ⁣на занятиях кружков. Новое оборудование поможет педагогу развить у воспитанников техническую культуру, творческий подход к труду, экономическое мышление, пояснили в комитете.

⁣Современное оборудование для организации коррекционно-развивающей работы позволит обеспечить в полной мере индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника. ⁣Всего на обновление материально-технической базы израсходовано более 7 миллионов рублей, добавили в комитете.