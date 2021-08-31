Общество

Организаторов фестиваля в честь Довлатова в Санкт-Петербурге забрала полиция

Организаторов фестиваля «День Д» в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова в Петербурге забрала полиция из-за нарушений при согласовании мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Троих человек, организаторов фестиваля в честь Довлатова на Загородном проспекте в Петербурге, увезли в полицию из-за нарушений при согласовании мероприятия», - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В официальной группе фестиваля ВКонтакте сообщили, что в 28-й отдел полиции отвезли директора фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву и двух координаторов.

В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова Глаше был запланирован парад фокстерьеров.

«День Д» - ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. Впервые он прошел в Петербурге в 2016 году.