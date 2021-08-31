Общество

Псковичам предлагают добровольно сдать оружие за вознаграждение

Постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.

В ведомстве пояснили, что при обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии заявление для проведения проверки будет перенаправлено в полицию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление специальных программ региональной администрации следующие документы:

копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

копию паспорта заявителя;

копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

В ведомстве добавили, что выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства — до 3000 рублей за штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.

«В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания при их изъятии, при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию», - отметили в региональном управлении Росгвардии.