Псковичам предлагают добровольно сдать оружие за вознаграждение

Постановлением администрации Псковской области установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Для сдачи оружия за вознаграждение необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия.
В ведомстве пояснили, что при обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии заявление для проведения проверки будет перенаправлено в полицию.
Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление специальных программ региональной администрации следующие документы:
В ведомстве добавили, что выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6000 рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства — до 3000 рублей за штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.
«В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания при их изъятии, при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию», - отметили в региональном управлении Росгвардии.