Общество

В Минздраве заявили о проблемах с репродуктивной функцией у мужчин после COVID-19

Главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян рассказала о том, что сперма переболевших ковидом мужчин страдает на генетическом уровне. Об этом сообщает Газета.ru.

«Энергетика митохондрий оказалась сниженной, что косвенно может говорить о том, что эти мужчины в дальнейшем могут иметь сниженную репродуктивную активность. Что касается вакцинированных парней – мы взяли тех, у кого не было никаких проблем со здоровьем – исследования показали, что вакцинация не вызывает никаких изменений как в общем статусе этих мужчин, так и при секвенировании РНК», — рассказала Адамян.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала слухами сообщения, что вакцина от коронавируса приводит к бесплодию. Препараты не могут влиять на репродуктивную функцию, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Она добавила, что вакцины не приводят к изменению ДНК, а химические вещества в препаратах не наносят никакого вреда организму человека. Эта информация также является мифом. По словам руководителя департамента, все вакцины тщательно проверяются, и они являются безопасными.