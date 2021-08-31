В Минздраве заявили о проблемах с репродуктивной функцией у мужчин после COVID-19

Главный гинеколог Минздрава РФ академик Лейла Адамян рассказала о том, что сперма переболевших ковидом мужчин страдает на генетическом уровне. Об этом сообщает Газета.ru.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала слухами сообщения, что вакцина от коронавируса приводит к бесплодию. Препараты не могут влиять на репродуктивную функцию, заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.
Она добавила, что вакцины не приводят к изменению ДНК, а химические вещества в препаратах не наносят никакого вреда организму человека. Эта информация также является мифом. По словам руководителя департамента, все вакцины тщательно проверяются, и они являются безопасными.