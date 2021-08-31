Общество

В школах Великих Лук прошли уроки с ветеранами МЧС

Открытые уроки с ветеранами МЧС России прошли в школах в Великих Луках в рамках проведения на территории Псковской области месячника безопасности в образовательных организациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе проведения уроков ветераны рассказали учащимся о своем профессиональном пути, сказали ребятам напутственные слова к началу нового учебного года.

Среди учащихся распространили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в общественных местах и в быту, а также напомнили номера вызова экстренных оперативных служб.

По завершению уроков дети поблагодарили ветеранов МЧС России за визиты.