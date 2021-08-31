Общество

В псковский ОМОН требуются кинологи и водители

Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«В ОМОН управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога. В возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что принятые на службу пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.