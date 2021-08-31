Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
праздники и свадьбы после бала
концерт Артура Руденко
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
памятка - собираем ребенка в школу
собираемся в лес
ТОП-11 детских секций в Пскове
Доступная медпомощь
Новый язык с ноля
выбираем обогреватель
Предупреждают Только раз
господдержка бизнеса и инвесторов
на выборы - с Народной программой
конкурс - застройка Четырех углов
наши в Афганистане
Телефон прямого эфира 56-73-72
Нацпроекты стирают границы
 
 
 
ещё Общество 31.08.2021 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 05.09.2021 19:500 Ученые нашли способ обнаружить первый признак развития болезни Альцгеймера 05.09.2021 19:281 Псковичей призвали не разрешать детям играть с чужими животными 05.09.2021 19:030 В псковский ОМОН требуются кинологи и водители 05.09.2021 18:170 Почетный донор рассказал о пользе сдачи крови 05.09.2021 17:3410 Жителей Псковской области предупредили о ночных заморозках
 
 
 
Самое популярное 03.09.2021 11:247 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 03.09.2021 15:120 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег 02.09.2021 12:014 Интерактив: Абсурд с ковидными справками в поликлинике 03.09.2021 19:3616 В псковском музее разразился скандал вокруг ситуации с перемещением икон 02.09.2021 10:403 Тройное ДТП устроил молодой пскович на улице Коммунальной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ученые нашли способ обнаружить первый признак развития болезни Альцгеймера

05.09.2021 19:50|ПсковКомментариев: 0

Легкие когнитивные нарушения могут указывать на развитие болезни Альцгеймера у пациента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Medical Xpress.

Ученые из Литвы разработали метод, способный выявить такие нарушения благодаря искусственному интеллекту. Им удалось создать алгоритм на базе анализа МРТ изображений мозга 138 испытуемых.

По словам исследователей, их способ показал прекрасный результат: болезнь можно предсказать с точностью более 99%. В материале уточняется, что ручной анализ МРТ-снимков отнимает много времени, тогда как применение искусственного интеллекта значительно ускоряет процесс.

«Подумайте о машине как о роботе, способном выполнить самую утомительную задачу по сортировке данных и поиску симптомов. После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее», — прокомментировал полученные результаты исследования доктор Ритис Маскелюнас.

При этом в публикации отмечается, что обнаружение легких когнитивных нарушений у больного может оказаться симптомом и других заболеваний, связанных с мозгом.

В мире около 24 миллионов человек страдают от болезни Альцгеймера, и ожидается, что это число будет удваиваться каждые 20 лет в связи с процессом старения общества.

Теги: #ученые #болезни #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 240 человек
05.09.2021, 20:120 Подрядчик приступил к ремонту улицы Фрунзе в Пскове 05.09.2021, 19:500 Ученые нашли способ обнаружить первый признак развития болезни Альцгеймера 05.09.2021, 19:281 Псковичей призвали не разрешать детям играть с чужими животными 05.09.2021, 19:030 В псковский ОМОН требуются кинологи и водители
05.09.2021, 18:401 Фестиваль «Крещендо» в Пскове в следующем году пройдет в три дня 05.09.2021, 18:170 Почетный донор рассказал о пользе сдачи крови 05.09.2021, 17:553 Пропавшую в бежаницком лесу женщину два часа выводили до ближайшей дороги 05.09.2021, 17:3410 Жителей Псковской области предупредили о ночных заморозках
05.09.2021, 17:155 Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ 05.09.2021, 16:540 Псковская область получит более 300 млн рублей на строительство социальных учреждений 05.09.2021, 16:320 В школах Великих Лук прошли уроки с ветеранами МЧС 05.09.2021, 16:119 Избирком аннулировал регистрацию Николая Кузьмина на выборы в областное Собрание
05.09.2021, 16:076 Эксперты перечислили три признака, при которых нужно избавляться от автомобиля 05.09.2021, 15:390 В одной из псковских деревень открылось библиокафе 05.09.2021, 15:185 ЛДПР: Представители важнейшей профессии не должны получать минимальный оклад 05.09.2021, 14:554 Аналитики оценили желание россиян получать зарплату «в конверте»
05.09.2021, 14:340 Псковские синоптики прогнозируют день без осадков 6 сентября 05.09.2021, 14:155 В Минздраве заявили о проблемах с репродуктивной функцией у мужчин после COVID-19 05.09.2021, 13:500 Великолукский боксер подписал контракт на профессиональный бой в Екатеринбурге 05.09.2021, 13:241 Утром пьяный водитель попал в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
05.09.2021, 13:100 Псковским дачникам посоветовали не заходить в дом после кражи до приезда полиции 05.09.2021, 12:495 Арбитражный суд запретил Google и «Яндекс» показывать фразу «Умное голосование» в поиске 05.09.2021, 12:250 Почти сорок тысяч детей приняли в «Михайловском» этим летом 05.09.2021, 12:050 Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах
05.09.2021, 11:430 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области 05.09.2021, 11:272 В великолукском парке украли рабочий инвентарь уборщицы 05.09.2021, 11:069 В Псковской области образовалась недостаточность внутренних финансовых ресурсов 05.09.2021, 10:470 Фигурант уголовного дела из Великих Лук выращивал на даче коноплю
05.09.2021, 10:2512 Интерактив: Лестница-костолом на Рижском проспекте в Пскове 05.09.2021, 10:030 Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады 05.09.2021, 09:440 Псковичам предлагают добровольно сдать оружие за вознаграждение 05.09.2021, 09:230 Около 156 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области
05.09.2021, 09:026 Врач-инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон 04.09.2021, 22:270 Самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом достигнут в Псковской области 04.09.2021, 22:007 Самозанятых финансово поддержат в Псковской области 04.09.2021, 21:401 Стал известен график проведения сельскохозяйственных ярмарок в Псковской области
04.09.2021, 21:200 Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче Чемпионата мира по футболу 04.09.2021, 21:000 Проект развития экспорта в Псковской области обсудили на Восточном экономическом форуме 04.09.2021, 20:400 Дополнительный поезд из Великих Лук до Санкт-Петербурга пойдет на ноябрьских праздниках 04.09.2021, 20:200 Организаторов фестиваля в честь Довлатова в Санкт-Петербурге забрала полиция
04.09.2021, 20:000 Порховская школа-интернат получила новое оборудование по нацпроекту 04.09.2021, 19:400 Музыкальная группа ABBA выпустит первый за 40 лет альбом с 10 новыми песнями 04.09.2021, 19:205 Правительство выделило более 20 миллиардов на выплаты военным пенсионерам 04.09.2021, 19:0012 Депутат Госдумы предложил увеличить размер прожиточного минимума
04.09.2021, 18:401 Соцсети могут получить штраф в 52 миллиона за неудаление контента 04.09.2021, 18:200 Педагоги Псковской области отправились на туристический слет 04.09.2021, 17:501 Футбольный клуб «Псков» одержал крупнейшую победу в своей истории 04.09.2021, 17:406 Круговое движение монтируют на перекрестке улиц Шестака и Доставалова в Пскове
04.09.2021, 17:200 Северный ветер до 11 метров в секунду ожидается в Псковской области 04.09.2021, 17:000 Жертвами хакеров на рабочем компьютере стали 3% жителей Северо-Запада 04.09.2021, 17:000 Более 30 жителей региона приняли участие в конкурсе «Псков. Любовь» 04.09.2021, 16:201 Операторов КОИБ начали обучать в Пскове
04.09.2021, 16:001 Более 50 новых специальностей включил кабмин в список востребованных в России 04.09.2021, 15:402 Кандидаты от ЛДПР будут работать над проблемами жителей Пустошкинского района 04.09.2021, 15:200 Ночные заморозки придут в Псковскую область 04.09.2021, 15:000 Псковский туристский инфоцентр победил во всероссийском конкурсе
04.09.2021, 14:405 Фокин, Фокин, ты могуч, ты гоняешь стаи туч: о «Блаженной Ксении» в Псковском кремле 04.09.2021, 14:200 Председатели советов многоквартирных домов обсудили состояние дворов Пскова 04.09.2021, 14:000 Две иномарки столкнулись на участке с круговым движением в Пскове 04.09.2021, 13:400 Летом в «Михайловском» приняли значительно больше туристов, чем в «доковидном» году
04.09.2021, 13:200 Телефонный мошенник притворялся разными людьми и похищал деньги у псковичей 04.09.2021, 13:000 Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября 04.09.2021, 12:400 Пскович стал бронзовым призером чемпионата России по боксу 04.09.2021, 12:200 Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области
04.09.2021, 12:000 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 4 сентября 04.09.2021, 11:401 Россиянам разъяснили изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года 04.09.2021, 11:201 Жизнь продолжается: «Crescendo» триумфально вернулось в Псков 04.09.2021, 11:000 Водитель пострадал в ДТП в Островском районе
04.09.2021, 10:421 Псковская прокуратура отметит 300-летие турниром по волейболу 04.09.2021, 10:200 Пенсионер погиб в ДТП в Стругах Красных 04.09.2021, 10:000 Росгвардейцы задержали псковича с неоплаченным кофе и продуктами питания 04.09.2021, 09:400 Депутата в Локнянском районе сняли с должности по представлению прокурора
04.09.2021, 09:204 Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 04.09.2021, 09:000 Более 250 человек вылечились от коронавируса в Псковской области 03.09.2021, 23:301 Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 03.09.2021, 21:545 Раскрыты главные причины нежелания россиян отдыхать
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.