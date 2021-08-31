Общество

В Пскове идет набор на курсы для продолжающих на направление «Искусственный интеллект»

Псковский технопарк «Кванториум» открыл набор для продолжающих на направление «Искусственный интеллект». Это курсы по программе «Технологии искусственного интеллекта для каждого». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке.

«Если ты успешно прошел летнюю смену от Intel или получил сертификат об обучении искусственному интеллекту весной, то есть прекрасная возможность продолжить развиваться в этой сфере!» - заметили в «Кванториуме».

Обучение проводится бесплатно. Занятия проходят по субботам с 14.15 до 18.15. Оставить заявку можно по ссылке.

«Мы будем совершенствовать свои навыки программирования на языке Python, изучим новые алгоритмы и технологии. Будем учиться сами и обучать нейросети. И, конечно же, нас ждут новые проекты, связанные с анализом данных, компьютерным зрением и обработкой естественного языка», - рассказали в детском технопарке.