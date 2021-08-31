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Общество

В Пскове идет набор на курсы для продолжающих на направление «Искусственный интеллект»

05.09.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

Псковский технопарк «Кванториум» открыл набор для продолжающих на направление «Искусственный интеллект». Это курсы по программе «Технологии искусственного интеллекта для каждого». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке.

«Если ты успешно прошел летнюю смену от Intel или получил сертификат об обучении искусственному интеллекту весной, то есть прекрасная возможность продолжить развиваться в этой сфере!» - заметили в «Кванториуме».

Обучение проводится бесплатно. Занятия проходят по субботам с 14.15 до 18.15. Оставить заявку можно по ссылке

«Мы будем совершенствовать свои навыки программирования на языке Python, изучим новые алгоритмы и технологии. Будем учиться сами и обучать нейросети. И, конечно же, нас ждут новые проекты, связанные с анализом данных, компьютерным зрением и обработкой естественного языка», - рассказали в детском технопарке.

Теги: #кванториум #искусственный интеллект #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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