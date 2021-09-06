Общество

Генпрокурор РФ предложил расширить понятие экстремизма

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», - заявил он на открывшемся в понедельник в Хабаровске международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», посвященном судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками. Форум проходит в рамках проекта «Без срока давности».

Он напомнил, что для совершенствования правового регулирования в сфере противодействия фальсификации исторических фактов о роли СССР во Второй мировой войне в этом году уже принят ряд законодательных новелл, подготовленных с участием прокуратуры.

«Среди них нормы об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства. Ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», - напомнил генпрокурор.

Также введена административная ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также за заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.