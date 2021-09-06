Общество

На площадке «Единой России» разработали предложения по подготовке врачей

На площадке «Единой России» разработали предложения по подготовке врачей. Они помогут сократить дефицит специалистов в регионах и модернизировать систему здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

«Вопрос удержания молодых докторов в небольших районных и межрайонных больницах связан с качеством медицинского оборудования для работы», - отметил депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

По его словам, медицинских вузов, готовящих профильных специалистов в стране, не так много и, разумеется, они снабжены самым современным оборудованием. Тем оборудованием, которое далеко не всегда есть в маленьких больницах, где молодой специалист работает с людьми.

«В этой ситуации не значит, что на менее продвинутом оборудовании молодой хирург не сможет провести несложную операцию. Проблема здесь заключается в том, что из-за отсутствия практики сложных операций на современном оборудовании хирург, даже самый опытный, может потерять навык, что в нашей работе очень опасно!» - подчеркнул Игорь Дитрих.

Он добавил, что сегодня государство выделяет большие деньги на закупку нового оборудования не только в федеральные медицинские центры, но и в районные и межрайонные больницы. В частности, в этом году новое медицинское оборудование поступит в Опочецкую, Бежаницкую и Дедовичскую больницы.

В систему здравоохранения необходимо включить программу удержания врачей в удаленных регионах. Медикам необходима и возможность постоянного повышения квалификации, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов - разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, при условии прохождения аттестации.

«Студентов, которые у нас учатся, мы по желанию аттестуем и даем право работать в качестве среднего медицинского персонала, в частности, медсестрой. Но студент не может работать в скорой помощи, потому что должности медсестры там нет. Предлагаю рассмотреть вместе с министерством возможность после четвертого курса аттестовывать студента и давать право работать в качестве фельдшера "скорой"», — сказал он.

Завкафедрой неврологии и медицинской генетики, проректор по лечебной работе Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Юлия Каракулова считает, что необходимо повышать контроль над цифрами приема в медвузы, так как за последние 25 лет количество поступивших студентов в вузы снизилось практически в два раза. Кроме того, нужно проанализировать, какие меры соцподдержки оказываются врачам и средним медработникам на уровне муниципалитетов. «Меры пока недостаточны, их нужно развивать», - указала она.

Снизить отток кадров из менее обеспеченных регионов позволит единая тарифная сетка для медицинских сотрудников, считает директор АНО по реализации проектов в сфере развития добровольчества и благотворительности «МыВместе» Юлия Саранова. Она отметила, что врачи из Тверской области уезжают в соседнюю Московскую из-за разницы в зарплатах – в результате в регионе образовался дефицит кадров, особенно остро стоит вопрос на сельских территориях.

Юлия Саранова предложила расширить программу «Земский доктор». «У нас получается, что по этой программе ребята не могут вернуться в то село, откуда они родом. Помимо этого, в программу не могут войти те медики, которые не из села. Учитывая, что не все поселения отличаются по инфраструктуре от сел, то хотелось бы, чтоб в программе появились городские поселения», - сказала она.

Для решения проблемы медицинских кадров на селе она предложила рассмотреть возможность снижения проходных баллов по ЕГЭ для целевого регионального набора, чтобы удержать студентов в регионах. «И предлагаю рассмотреть возможность для ребят первого и шестого курса медвузов участвовать в программах по работе в ковидном госпитале», - добавила она.

Ректор Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям. «Считаю важным наличие лабораторий, научных центров в каждом учебном заведении. Также должно быть серьезное взаимодействие с теми, кто разрабатывает препараты», - сказал он.

Подводя итоги обсуждения, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила, что в рамках совместной деятельности с депутатами «Единой России» ведомство всегда готово к консультативной, методической и любой другой поддержке.

«Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же, у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», - подчеркнул, в свою очередь, в заключение Денис Проценко.

Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов.