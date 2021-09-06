Общество

Число жертв COVID-19 в Псковской области увеличилось до 699

Три новых смертельных случая коронавируса зафиксировано в Псковской области по состоянию на утро 6 сентября. Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 699. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, 5 сентября в Псковской области коронавирус выявлен у 91 человека. С начала пандемии зафиксировано 47 512 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших составило 41 291 (+172 за сутки).

Всего в регионе провели 505 959 исследований на коронавирус, в том числе 716 тестов сделали за минувшие сутки.