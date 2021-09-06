Общество

Почти 22 тысячи саженцев ели высадят в Печорском районе

Почти 22 тысячи саженцев ели будет высажено в Печорском районе в рамках проекте «Зеленая область». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Массовая акция пройдет 11 сентября. Будет высажено 21 900 саженцев. На одном участке 4 гектара высадят 12 тысяч растений при партнерстве ПАО «СберБанк» в рамках проекта «Посади лес» экологического движения «ЭКА» и проекта «Зеленая область» .

На втором участке площадью 3,3 гектара будет высажено 9 900 саженцев в рамках акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология». Молодые деревья предоставил координатор проекта «Зеленая область», предприниматель Максим Любичанковский.

Принять участие в акции может любой желающий. Заявки можно оставить по телефону 8-965-812-22-24.