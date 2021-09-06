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Замглавы Пскова назвал выплаты пенсионерам благотворительным поступком президента

Единовременные выплаты пенсионерам в сентябре этого года — это благотворительный поступок президента и правительства России, сказал в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель главы Пскова, депутат городской Думы Владимир Воробьев.

Он напомнил, что выплаты президент Владимир Путин назначил не только пенсионерам, но и военнослужащим, в том числе курсантам военных учреждений. Также Владимир Воробьев вспомнил и о выплатах, которые полагались родителям в преддверии нового учебного года, чтобы собрать детей в школу.

«Я считаю, что это благотворительный поступок, и президент, по всей видимости, знает о не совсем хорошем положении дел. Сейчас многим сложно собрать ребенка в школу, и пенсионеры не такие богатые люди, живут на пенсию. Я считаю, что это правильный, положительный шаг нашего президента, я одобряю», - отметил Владимир Воробьев.

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Заместитель главы Пскова и сам является пенсионером, соответственно, такая выплата полагается и ему. «Я эти денюшки перешлю своим внукам, они у меня студенты, учатся в Питере, в Рязани. У меня четыре внука, это требует много затрат: и за общежитие надо платить, и на питание надо, и на много другое», - поделился Владимир Воробьев.

Он также выразил благодарность президенту за то, что он «так близок к людям».