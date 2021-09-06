Общество

Большинство участников опроса ПЛН заявили, что не ходят на корпоративы

Большинство участников опроса ПЛН на тему «В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?» заявили, что не интересуются этой темой, поскольку не ходят на корпоративы.

Такую позицию заняли 46% опрошенных читателей.

Вторым по популярности стал ответ «Конечно, ведь другие массовые мероприятия в регионе уже давно проводят». Такого мнения придерживаются почти 30% респондентов.

То, что начало проведения корпоративов усугубит эпидемиологическую ситуацию, которая только стала улучшаться, считают 16% опрошенных.

4,5% участников опроса выразили сомнение в долговечности послаблений из-за грядущей в сентябре новой волны коронавируса.

Еще 3% респондентов отметили, что проводить корпоративы желательно при соблюдении противовирусных мер и обязательной вакцинации сотрудников ресторанов.

Сегодня на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему «Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?»