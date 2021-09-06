Общество

Голикова предупредила о хаосе в случае отмены МРОТ

Взять и просто отменить в России такое понятие, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нельзя - это повлечет хаос. Как передает РИА Новости, такое мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда предложения об отмене МРОТ.

У МРОТ и прожиточного минимума - «разная экономическая сущность», отметила она. «Сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом… что просто отмена - это хаос», - подчеркнула вице-премьер и добавила, что нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ.

Она отметила также, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать, поскольку они касаются социального благополучия граждан.

Напомним, VI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 6 по 9 сентября 2021 года в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Состоится свыше 100 мероприятий с участием государственных деятелей, глав крупных государственных и частных компаний.

Ранее сообщалось, что в 2022 году МРОТ составит 13 617 рублей, рост на 6,4%, по сравнению с годом текущим. При сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, согласно которому россиянам для счастья в среднем достаточно 166 тысяч рублей в месяц. Запросы мужчин в среднем на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч соответственно.

Наиболее высокие запросы среди жителей мегаполисов зафиксированы у москвичей – 220 тысяч рублей в месяц.