Общество

Землю с воинских захоронений Псковской области передадут в Минск

Торжественное мероприятие «Земля Памяти» состоялось у Вечного огня в Пскове сегодня, 6 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Капсула с землей из 26 районов Псковской области будет храниться вместе с капсулами других регионов в крипте храма-памятника Всех святых в Минске. Ее транспортировку к мемориалу организуют представители общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области».

Церемония передачи земли в храм-памятник состоится 8 сентября в 13.00 в Минске.

«Сегодня Псковская область провожает землю с мест захоронений защитников Псковщины. Ранее наша делегация посетила храм-музей. Настоятель храма показал нам вечную лампаду, которая горит в память о защитниках России и Беларуси. Тогда священник предложил нам привезти землю с захоронений псковского региона в храм», - рассказал председатель «Лига молодежи Псковской области» Константин Белов.

Он отметил, что ранее, 9 июня, белорусская делегация в рамках форума «Мы помним» привезла в Тямшу найденный в Белоруссии медальон, записку матери псковского бойца Ивана Анисимова, а также землю с его могилы.

«Земля - важный мемориальный символ. Она пропитана кровью наших защитников. Сегодня зачастую уже невозможно найти кости и останки солдат. Но земля всегда хранит часть наших бойцов», - отметил Константин Белов.

Завершилось мероприятие заупокойной литией, участники митинга почтили память павших в годы войны защитников Псковской области.