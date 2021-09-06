Общество

Скончалась учитель псковского лицея №21 Ирина Рязанцева

5 сентября на 62-ом году жизни скончалась учитель физической культуры Социально-экономического лицея №21 им. Героя России С. В. Самойлова Ирина Рязанцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

«Более 35 лет назад Ирина Анатольевна пришла работать учителем физической культуры в наше учебное заведение и на протяжении всех этих лет успешно и с высокими результатами вела спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. Под ее руководством команды по волейболу, гандболу, мини-футболу не раз добивались высоких результатов на городских и областных соревнованиях, - сообщили в администрации. - Ирина Анатольевна была творческим человеком с активной жизненной позицией, независимой, самодостаточной, самостоятельной в принятии ответственных решений, высококомпетентной в вопросах теории и практики организации учебной и спортивно-массовой работы. Это по достоинству было оценено педагогическим сообществом школы, управлением образования города Пскова и комитетом по образованию Псковской области».

За свой многолетний добросовестный труд Ирина Рязанцева была награждена почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации. «Ирину Анатольевну искренне уважали коллеги, ученики и их родители за трудолюбие, ответственность и многолетний добросовестный труд», - рассказали в администрации города.

Администрация Пскова и коллектив лицея выражают глубокие соболезнования родным и близким Ирины Рязанцевой.

Прощание состоится 7 сентября в 11.30 в церкви Богоявления Господня, по адресу: ул. Герцена, 7.