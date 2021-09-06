Общество

«Выживание» предпенсионеров с работы предложили сделать уголовно наказуемым

В Уголовный кодекс РФ необходимо внести нормы об ответственности работодателей за «выживание» с работы предпенсионеров. Как подчеркивает автор петиции на сайте change.org, это необходимо в свете пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста - для правовой защиты предпенсионеров, передает «Росбалт».

Автор предлагает внести поправки в статью 144.1 УК РФ «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Однократное незаконное привлечение работодателем сотрудника достигшего предпенсионного возраста к дисциплинарной ответственности или незаконное уменьшение дохода работника наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Многократное (два и более раз) незаконное привлечение работодателем сотрудника достигшего предпенсионного возраста к дисциплинарной ответственности или незаконное уменьшение дохода работника наказывается штрафом в размере до 1 млн рублей и обязательными работами на срок до 360 часов.

Под «предпенсионным возрастом» понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, уточняет автор. И подчеркивает, что сегодня многие работники предпенсионного возраста сталкиваются с попытками работодателей уволить их или сократить зарплату, а найти в регионах новую нормально оплачиваемую работу людям в возрасте старше 50 лет сегодня практически невозможно.

Петиция адресована президенту РФ, премьер-министру, генпрокурору, уполномоченному по правам человека в РФ, главе Следственного комитета и другим чиновникам.