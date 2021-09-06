Общество

Порховский Дом ремесел отремонтировали в рамках международной программы

Порховский Дом ремесел отремонтировали в рамках международной программы. Об этом администрация Порховского района сообщила в социальной сети.

Фото: администрация Порховского района.

В рамках проекта «LV-RU-018 Crafts» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014 - 2020» в Доме ремесел города Порхова завершились работы по капитальному ремонту.

«Обновленный Дом ремесел ждет гостей! Ремесло, ставшее брендом Порховского Дома ремесел - плетение из болотных трав», - отметили в администрации района.

На данный момент в Доме ремесел работает три отдела: