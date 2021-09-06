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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к поисковому отряду «Лиза Алерт»

06.09.2021 21:35|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают присоединиться к поисковому отряду «Лиза Алерт» и посетить вводную лекцию. Об этом руководители отряда сообщили в социальной сети.

«Если ты неравнодушен, стремишься помогать и искать, а чужая жизнь имеет для тебя ценность — значит, тебе к нам. Запишись на вводную лекцию — и ты узнаешь о жизни, задачах, устройстве отряда. У нас для всех найдётся место и занятие. Ведь во время поиска потерявшегося человека каждый доброволец на счету. Шансы выжить у потерявшегося есть, но они ничтожно малы, если его некому искать. Отряд "ЛизаАлерт" существует для того, чтобы увеличить эти шансы. Будь с нами!» - добавили члены отряда.

Вводная лекция состоится 9 сентября в 19.00 в офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 17/19)

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке.

Телефон для справок: 8 800 700 5452.

Также в день мероприятия будет доступна онлайн-трансляция.

Теги: #помощь #Лиза Алерт Псков #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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